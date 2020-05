Coronavirus: Ue, in Italia sostegno contro disoccupazione, ma rischi per stagionali e chi cerca lavoro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto annunciato nel programma di stabilità italiano ammonta al 3,3 per cento del Pil e fornisce fondi aggiuntivi per gli stessi settori politici, comprese risorse specifiche per i settori più colpiti dalla pandemia. Nel 2021, il disavanzo pubblico dovrebbe scendere a circa il 5,5 per cento del Pil. Le entrate del governo trarranno beneficio da un rimbalzo dei consumi privati e da una progressiva ripresa nel mercato del lavoro. Si prevede che la spesa pubblica diminuirà drasticamente dopo l'aumento temporaneo nel 2020, nonostante l'aumento della spesa per interessi causata dall'aumento delle esigenze di prestito. Dopo essere rimasto stabile al 134,8 per cento nel 2019, il rapporto tra debito pubblico e Pil dovrebbe raggiungere il 159 per cento nel 2020 e scendere al 153,5 per cento nel 2021. (Beb)