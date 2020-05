Kenya: bilancio inondazioni sale a quasi 200 morti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kenya avevano dichiarato di prepararsi ad affrontare un'ondata di piogge torrenziali su tutto il paese. Il presidente Uhuru Kenyatta ha disposto con il ministero dell'Interno l'evacuazione degli abitanti delle località colpite dalle piogge, in particolare Elgeyo Marakwet, West Pokot, Murang’a e Taita Taveta, mentre l'aeronautica militare del Kenya ha distribuito aiuti umanitari alle persone colpite. "Stiamo mettendo insieme le nostre forze e organizzandoci per affrontare una sfida imminente", ha dichiarato nelle scorse settimane il ministro dell'Interno Fred Matiang'i in conferenza stampa congiunta con i colleghi dei ministeri dello Sviluppo, dell'Ambiente e dell'Energia, "stiamo lavorando insieme per vedere come possiamo sostenere efficacemente i kenioti accampati nelle scuole e in altre strutture per evitare le conseguenze negative delle piogge", ha aggiunto. (Res)