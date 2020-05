Milano: spacciava eroina in stazione Garibaldi, 29enne arrestato in flagranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri a Milano, gli agenti della Polizia ferroviaria hanno arrestato un giovane marocchino di 29 anni, per possesso di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Gli agenti della Polfer hanno effettuato un appostamento presso la stazione Garibaldi conclusosi con l'arresto dello spacciatore in flagranza di reato e il sequestro di quasi 25 grammi di eroina. Il giovane è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. (com)