Messico-Usa: Lopez Obrador pronto a chiedere a Trump revisione status migranti illegali

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, non esclude di chiedere "formalmente" all'omologo statunitense, Donald Trump, di regolarizzare la presenza dei connazionali illegali oltre confine. Il tema sarebbe compreso nell'agenda dei colloqui che i due presidenti potrebbero tenere a luglio negli states. "Noi non vogliamo intrometterci nella politica elettorale o nella politica interna di altri paesi, ma se si tratta della difesa dei nostri compatrioti, lo facciamo in modo aperto e lo chiederemo formalmente al presidente Trump, che è stato molto rispettoso con noi", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Una trattativa che andrà comunque modulata con attenzione, ha fatto capire "Amlo": "La richiesta di trattare il tema della regolarizzazione dei nostri migranti la faremo, vediamo in quali condizioni potrà porsi, e come sarà più utile presentarla", ha spiegato. (segue) (Mec)