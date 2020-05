Messico-Usa: Lopez Obrador pronto a chiedere a Trump revisione status migranti illegali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In realtà, ha precisato Lopez Obrador, lo stesso bilaterale con Trump è ancora da definirsi. "L'incontro dipenderà dall'agenda del presidente Trump. Noi lo abbiamo proposto e sta a loro decicdere", ha sottolineato il capo dello stato. La visita negli Stati Uniti sarebbe la prima che il presidente messicano svolgerebbe all'estero dall'inizio del suo mandato, dopo oltre un anno speso a "seguire da vicino" i problemi del paese. L'occasione è quella dell'avvio del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca), che da calendario sarebbe il 1 luglio. Per Lopez Obrador sarebbe inoltre motivo di "ringraziare" la Casa Bianca per l'aiuto fornito in occasione dell'emergenza coronavirus: al paese latino, tra le altre cose, sono destinati circa mille apparecchi per la respirazione artificiale. (segue) (Mec)