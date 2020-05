Messico-Usa: Lopez Obrador pronto a chiedere a Trump revisione status migranti illegali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema migratorio è una costante del rapporto tra Stati Uniti e Messico, anche oltre la lunga campagna di Trump sulla necessità di costruire un muro alla frontiera. Nella primavera dello scorso anno i due paesi hanno siglato un accordo per regolarizzare i flussi diretti verso nord. Uno strumento che permise al paese latino di scongiurare l'ipotesi di dover pagare un dazio del 5 per cento alle esportazione di tutti i propri prodotti in Usa. Una tagliola che sarebbe dovuta scattare il 10 giugno, e che sarebbe cresciuta del 5 per cento ogni mese se la Casa Bianca non avesse riconosciuto l'efficacia delle strategie per contenere il flusso di migranti. In base all'accordo, il Messico ha tra le altre cose offerto controlli sui percorsi dei migranti diretti verso nord, a partire da un maggior presidio della frontiera con il Guatemala, con un dispiegamento di militari - dell'esercito come della nuova Guardia Nazionale - che arriva fino a 20 mila unità. (Mec)