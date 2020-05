Fase 2: De Corato, basito da multe a ristoratori, Stato forte con i deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in una nota si dice "basito" per le sanzioni amministrative elevate ai ristoratori in protesta oggi all’Arco della Pace. "Sono rimasto basito nell’apprendere che oggi diversi ristoratori sono stati multati per aver manifestato, dando sfogo, in modo peraltro del tutto pacifico, a tutta la loro disperazione", commenta De Corato, osservando che "in questo periodo di lockdown se ne sono viste di tutti i colori: manifestazioni di anarchici sotto San Vittore, centri sociali in piazza il 25 aprile così come gli antagonisti, con tanto di fumogeni, il 1 maggio, Cobas sotto la regione con striscioni offensivi. Eppure di denunce non si è vista nemmeno l’ombra. In compenso, oltre ai ristoratori multati oggi, il 29 aprile anche quattro 4 ragazzini, rei di aver deposto una corona per ricordare Sergio Ramelli, si sono visti sanzionare con una bella multa". "Uno Stato forte con i deboli, senza le protezioni giallo rosse, e debole con i forti. Non voglio certo giustificare manifestazioni non autorizzate, ma mi chiedo per quale motivo si utilizzino due pesi e due misure. Mi auguro che il ministro Lamorgese, che ben conosce la situazione e l’onestà dei ristoratori milanesi, possa intercedere e rivedere le sanzioni emanate oggi", conclude De Corato. (com)