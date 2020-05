Speciale scuola: Capitanio (Lega), bene 400 milioni per banda ultralarga, ora soldi a imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione del Piano scuola per portare la banda ultralarga negli istituti è "una vittoria della Lega, e ben venga, finalmente, un primo sussulto del governo". Lo afferma Massimiliano Capitanio, deputato della Lega in commissione Poste, trasporti e telecomunicazioni. "E' stata la Lega lo scorso giugno a impegnare il governo a liberare 1,3 miliardi disponibili fin dal 2017, poi a dicembre sempre la Lega ha fatto approvare all'unanimità una Risoluzione in commissione per destinare i fondi a scuole e imprese - aggiunge -. In occasione degli ultimi decreti siamo tornati a sollecitare Palazzo Chigi con un emendamento a prima firma Salvini, e ora finalmente qualcosa si è mosso. Ora non si perda tempo nel far arrivare i soldi alle Regioni e ci si metta al lavoro subito per destinare gli altri soldi alle imprese". (Rin)