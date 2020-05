Speciale scuola: Mattia (Pd), al tavolo istruzione donna lavoro emersi pericoli e difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A due mesi dall'inizio dell'emergenza "abbiamo ritenuto fondamentale instaurare un confronto multilivello per la ripartenza che si occupi del mondo della scuola e del mercato del lavoro con un'ottica di genere e che sappia immaginare nuovi modi e tempi nella nostra quotidianità, tenendo in debito conto le disuguaglianze sociali e le discriminazioni multiple". Lo dichiara, in una nota, la presidente Eleonora Mattia, a margine della della IX Commissione istruzione e diritto allo studio del Consiglio regionale del Lazio. Il tavolo aperto in IX Commissione su scuola, donne e lavoro, con la collaborazione degli assessori Di Berardino e Pugliese, "darà -dice mattia- la possibilità alla Regione Lazio di comprendere le reali esigenze grazie al dialogo attivato con operatori, associazioni e tutti gli attori coinvolti sui territori. Abbiamo messo in campo efficaci e importanti misure di resistenza, ora è il momento di programmare il futuro -continua la nota- consapevoli che nessuno si salva da solo". Dalla chiusura delle scuole e dall’attivazione della didattica a distanza, "emergono forti le difficoltà che stanno riscontrando le studentesse e gli studenti, le famiglie e gli stessi docenti e, con conseguenze anche maggiori, le bambine e i bambini della fascia 0-6 anni". (Com)