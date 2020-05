Speciale scuola: Spagna, governo e comunità autonome progettano il nuovo anno scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni spagnole stanno pensando a un sistema misto, metà online, metà lezioni frontali, per garantire la salute di alunni e insegnanti una volta superata la fase più critica della pandemia del Covid-19. Per questioni di natura economica, governo e comunità autonome hanno scartato l'idea di raddoppiare le classi e sembrano orientati invece verso un sistema a turni. Secondo quanto scritto dal quotidiano spagnolo "El Pais", le istituzioni vogliono dividere le classi in gruppi di massimo 15 alunni che potranno recarsi a scuola alla mattina o al pomeriggio per evitare di incrociarsi. Il resto delle lezioni verrebbero svolte online. La proposta dell'esecutivo spagnolo ha incassato i pareri negativi degli insegnanti, che temono di veder ridotto ancora una volta il budget per la scuola. Parere negativo anche dal sociologo Miquel Angel Alegre: "Una parte degli studenti sta perdendo l'abitudine e la propensione all'apprendimento, alcune carenze che possono portare a disaffezione, assenteismo, bocciature e abbandono scolastico". (Spm)