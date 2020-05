Speciale scuola: Politi (Lega), bene mozione assemblea capitolina su nidi ma non sia lettera morta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Politi, capogruppo della Lega in assemblea capitolina, commenta l'approvazione da parte dell'assemblea capitolina di una mozione che chiede al governo di intervenire a sostegno degli asili nido convezionati con il Comune di Roma. "Bene l'approvazione dell'atto di commissione per permettere ai nidi a gestione indiretta di accedere sia al Fis che ai contributi comunali - afferma Politi in una nota -. Dopo le interpretazioni a nostro avviso errate, da parte di Roma Capitale, dell'articolo 48 del decreto Cura Italia, ci auguriamo - conclude - che l'impegno unanime dell'assemblea capitolina non rimanga lettera morta. Rischiamo chiusure e la perdita di molti posti di lavoro, oltre alle mancate riaperture di molti gestori che offrono un servizio indispensabile per la nostra città". (Com)