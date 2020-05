Speciale scuola: assessore Roma, task force per riaprire nidi e materne entro l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprire nidi e materne il prima possibile, "se si può entro l’estate". Lo ha detto, in una intervista al "Corriere della Sera", l'assessore capitolino alla Scuola Veronica Mammì. "Ho istituito una task force di 25 esperti che mi debbono fornire gli elementi per valutare come e dove sia possibile", ha spiegato. "La task force è composta da membri interni all’amministrazione che quindi conoscono bene la situazione scolastica sul territorio ed esterni". Tra questi, professori universitari, psicologici, pedagogisti, un epidemiologo e un virologo. Per l'assessore Mammì dovranno valutare "innanzitutto come far ripartire le scuole in assoluta sicurezza. Ogni considerazione, chiaramente, dovrà seguire l’evolversi della situazione epidemiologica. Ma deve essere tracciato un percorso senza rischi. Conto di organizzare la prima riunione entro la prossima settimana". Le risposte, invece sono attese "entro fine maggio, al massimo la prima settimana di giugno". (Rer)