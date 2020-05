Speciale scuola: le attività digital di Technotown per bambini, ragazzi e famiglie fino al 10 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via una nuova settimana di appuntamenti digital a distanza per bambini, adulti e famiglie proposti da Technotown, lo spazio dedicato alla creatività e alla scienza dell’assessorato alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale, con l’organizzazione di Zètema progetto cultura. Attraverso il sito web e i canali social di Technotown, i bambini, i ragazzi e gli adulti possono accedere e fruire di diversi e curiosi contenuti digital, come le divertenti sfide ludiche, le curiose rubriche e i tutorial creativi. Novità della settimana è "MusicaHome", un ciclo di appuntamenti dedicati alla musica elettronica per la rubrica "Impronte sonore", curata da Gianluca il musicista. "Si inizieranno a muovere i passi in questo affascinante mondo - si legge in una nota - creando le prime composizioni grazie all’utilizzo di software totalmente gratuiti. Un mini corso pratico con il quale tutti possono realizzare velocemente una composizione elettronica, registrarla, mixarla e condividerla con chi si vuole. Non occorre nessuna strumentazione particolare, solo un computer, una connessione internet e la personale creatività. Con le composizioni così realizzate si può partecipare anche alle 'Sfide speciali'. Tutte le squadre che dal 6 al 20 maggio invieranno le proprie basi musicali riceveranno 20 Technopunti. Se invieranno anche un breve video sulla propria base musicale (tipo videoclip) realizzato con lo smartphone, riceveranno altri 80 Technopunti. I video ricevuti verranno pubblicati sui canali social con il nome della squadra e in base ai like potranno accumulare altri punti per la 'Hall of Fame'. Dopo il 20 maggio verrà realizzato un missaggio di tutto il materiale audio pervenuto con l’intento di produrre un unico brano musicale, da poter ascoltare e condividere". (Com)