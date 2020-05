Nicaragua: Usa salutano con favore sanzioni Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono con favore le sanzioni imposte dall’Unione europea contro sei cittadini nicaraguensi, responsabili di violazione dei diritti umani. “Importante azione dei nostri alleati dell’Ue in sostengo alle sanzioni degli Stati Uniti contro questi individui”, ha scritto il vicesegretario di stato Usa alle Americhe, Michael G. Kozak sul suo account Twitter. “La comunità internazionale deve continuare a lavorare insieme per garantire che il regime di Ortega si muova verso una soluzione pacifica e negoziata alla crisi in Nicaragua”. (segue) (Nys)