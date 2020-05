Nicaragua: Usa salutano con favore sanzioni Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì il Consiglio europeo ha aggiunto sei cittadini nicaraguensi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel paese nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive in territorio Ue, come il divieto di viaggio e il congelamento di fondi. Negli ultimi mesi, ha detto l’alto rappresentante Josep Borrell in una dichiarazione, “non sono stati compiuti progressi tangibili in termini di democrazia e diritti umani in Nicaragua ed è proseguita la repressione condotta dalle forze di sicurezza e dai gruppi armati legati al governo contro oppositori politici, manifestanti, giornalisti, organizzazioni della società civile e membri della Chiesa cattolica”. (segue) (Nys)