Decreto Covid: Lega, bocciato nostro emendamento per riaperture negozi, è assist ad abusivismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega Giorgia Andreuzza segnala che è stato bocciato dal governo e dalla maggioranza "giallo-rossa l'emendamento della Lega che prevedeva di anticipare le aperture di parrucchieri, acconciatori, estetisti, ovviamente garantendo la massima sicurezza". E in una nota rimarca: "Così il governo offre un assist all'abusivismo, pericoloso anche per la salute. Tantissimi operatori sono prontissimi ad investire in sicurezza, sono da sempre preparati su norme e prescrizioni igieniche e pronti a seguire i nuovi protocolli necessari che vanno forniti. Chiedono solo di poter lavorare, nel pieno rispetto delle regole e nella massima sicurezza". (Com)