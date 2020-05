Roma: Figliomeni (Fd'I), su gestione Ipa troppe ombre e aspetti non risolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Ipa, istituto di previdenza per i dipendenti capitolini, continua a far parlare di sé". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "Dopo il processo del commissario, attualmente ancora in carica, nell’ambito del procedimento penale sullo stadio della Roma, sulle erogazioni di prestiti ai dipendenti con spese di gestione molto sensibili, arriviamo al nuovo capitolo delle assunzioni dirette. Abbiamo predisposto una nuova interrogazione, ma già in passato abbiamo fatto numerosi atti e anche l’istanza di una commissione d’indagine ma purtroppo ad oggi non siamo giunti ancora ad avere delle risposte - continua Figliomeni -. Va sottolineato che l’Ipa non ha pianta organica in quanto ente privo di personale di ruolo e di dotazioni organiche, visto che il personale utilizzato per anni sono dipendenti di ruolo comunale chiamati a fare straordinari pomeridiani fino ad una forma mista di distaccamento. Ad oggi l’Ipa continua ad andare avanti ancora con il vecchio sistema statutario, che l’attuale commissario avrebbe dovuto adeguare con un nuovo atto che dopo tre anni con proroghe non ha ancora fatto, ma invece di continuare ad usufruire di personale del Comune di Roma in assegnazione temporanea sta utilizzando personale in comando e chiamata diretta degli interinali, aspetti irregolari in quanto fatti senza il nuovo assetto giuridico. L’aspetto preoccupante è che dal sindaco Raggi continua l’assoluto silenzio su scelte contraddittorie e poco chiare portate avanti dall’attuale gestione, che invece è stata molto brava nell’aumento dei propri compensi", ha concluso l'esponente di Fratelli d'Italia.(Com)