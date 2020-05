Fase 2: Municipio 4 di Milano apre nuovi sportelli virtuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il telefono 'anti-solitudine' avviato subito all'inizio del lockdown, abbiamo potenziato il nostro sistema di 'sportello' da 'remoto' con nuovi numeri che tutti potranno chiamare per ricevere aiuto ricevere aiuto psicologico, aiuto con le nuove tecnologie, aiuto legale". Lo fa sapere in una nota il presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi insieme al suo assessore alle Politiche sociali Marco Rondini. L'iniziativa - spiegano - è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Spazio Ginkgo che ci ha consentito, per un'ora al giorno dal lunedì al venerdì, di avere degli operatori/professionisti a disposizione gratuita per i cittadini. "Sottolineiamo – affermano Bassi e Rondini – il servizio di sostegno psicologico, aperto a tutti, ma avviato pensando soprattutto agli operatori del sociale, ad esempio i volontari di realtà di assistenza, come la nostra Croce d'Oro, che in queste settimane sono stati particolarmente provati dai numerosi interventi nelle case dei malati di Covid-19. Ma anche il servizio di orientamento alle nuove tecnologie, utili per non dire indispensabili, in un periodo caratterizzato dall'esigenza di distanziamento sociale". (com)