India-Portogallo: colloquio telefonico tra i premier Modi e Costa, focus sul coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto ieri una conversazione telefonica con l’omologo del Portogallo, Antonio Costa, sulla pandemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. I due leader, si legge nella nota, hanno parlato delle misure adottate nei rispettivi paesi per controllare l’emergenza sanitaria e limitare l’impatto economico e hanno offerto l’uno all’altro tutto l’aiuto possibile. Hanno ricordato, inoltre, la recente visita in India, a febbraio, del presidente portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa. Modi ha ringraziato Costa per la proroga dei visti ai cittadini indiani bloccati in Portogallo a causa del lockdown; Costa ha ringraziato Modi per l’assistenza ricevuta dai cittadini portoghesi in India. I due capi di governo si sono impegnati a restare in contatto e a consultarsi sull’evoluzione della situazione.(Inn)