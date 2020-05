Imprese: Cda Unicredit approva risultati trimestrali, perdita contabile di 2,7 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Unicredit ha approvato ieri i risultati finanziari consolidati del gruppo al 31 marzo 2020. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Tra le iniziative del gruppo, particolare importanza è stata dedicata alla presa di “azioni rapide e incisive in risposta all’emergenza Covid-19, per assicurare un servizio efficiente e continuativo alla clientela e garantire la protezione del benessere degli stakeholder”. Su questo fronte, si legge nella nota, è stato attivato un piano di emergenza che include misure di protezione per i dipendenti; è stata accelerata la trasformazione digitale; e sono state organizzate donazioni a livello locale e regionale, promuovendo al contempo la collaborazione con banche centrali e governi. (segue) (Com)