Imprese: Cda Unicredit approva risultati trimestrali, perdita contabile di 2,7 miliardi (2)

- Il primo trimestre, secondo la nota, si è chiuso con una perdita netta contabile pari a 2,706 miliardi di euro, mentre l’utile netto sottostante si è attestato a -58 milioni di euro. Il dato ha subito l’impatto di alcune poste non operative derivanti ad esempio dalla riduzione della quota in Yapi e dai costi di integrazione sostenuti in Italia. Nel documento viene inoltre segnalato come l’inizio dell’anno si stato “eccellente, con una performance ottima nei primi due mesi: l’impatto del Covid-19 è stato visibile a partire da marzo”. Il margine di interesse (Nii) si è attestato a 2,5 miliardi di euro con un calo pari a mezzo punto percentuale mentre hanno registrato un’impennata le commissioni, che con un incremento del 5,2 per cento si sono attestate a 1,6 miliardi totali. Indicativo anche l’andamento delle vendite lorde AuM, pari a circa il 150 per cento del run-rate del 2019 nei primi due mesi e scese al 50 per cento circa nelle ultime due settimane di marzo. (segue) (Com)