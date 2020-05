Imprese: Cda Unicredit approva risultati trimestrali, perdita contabile di 2,7 miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando i risultati, l’amministratore delegato Jean Pierre Mustier ha dichiarato che “il primo trimestre 2020 ha confermato ancora una volta l’impatto positivo di Transform 2019 su tutto il nostro business”. La performance commerciale di Unicredit nei primi due mesi, ha aggiunto, è stata “molto forte: abbiamo una posizione patrimoniale estremamente robusta e disponiamo di una posizione di liquidità molto ampia, pari al 143 per cento alla fine del trimestre”. L’Ad ha ribadito come Unicredit abbia adottato sin dall’inizio dell’epidemia “misure incisive a protezione e sostegno dei dipendenti e dei propri clienti, rimanendo pienamente operativa in tutte le geografie: grazie all’inesauribile impegno di tutti i membri del team abbiamo continuato a servire i nostri clienti e fatto anche consistenti donazioni alla lotta contro il Covid-19”. Ricordando che il gruppo ha anticipato l’aggiornamento dello scenario macroeconomico Ifrs9 per il secondo trimestre e annunciato 902 milioni di euro aggiuntivi di rettifiche su crediti, l’Ad ha stimato che “il nostro costo del rischio si attesterà nel range di 100-120 punti base nell’esercizio 2020”. (Com)