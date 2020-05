Roma: presidente Municipio I, al lavoro per attivazione rete centri estivi per bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Municipio Roma I Centro scrive una lettera aperta alle famiglie e lancia un piano per i centri estivi del 2020: un sondaggio per capire la domanda, una ricognizione degli spazi per essere pronti a garantire l'offerta, in sicurezza, se le norme lo permetteranno. "Una situazione straordinaria come quella che stiamo vivendo - dichiara Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio Roma I - impone sforzi straordinari alla Politica e all'Amministrazione. Senza lasciare indietro nessuno: come Primo Municipio intendiamo dare tutta l'attenzione che meritano alle bambine e ai bambini del nostro territorio, come abbiamo sempre fatto in questi oltre sette anni di Governo. Per questo motivo stiamo progettando un sistema di servizi di supporto per restituire al più presto ai bambini il loro mondo di relazioni, sapendo che due mesi di fermo per loro sono come uno o più anni per noi. Vogliamo evitare che in assenza di una risposta delle istituzioni, i genitori e soprattutto le mamme siano lasciati a se stessi. Le famiglie hanno il diritto di avere delle risposte e delle opportunità: per poter tornare al lavoro ma anche per dare un pieno riconoscimento dei diritti dei più piccoli. Diritto alla salute, certo, ma anche diritto alla socialità, diritto a giocare e diritto a imparare". (segue) (Com)