Roma: presidente Municipio I, al lavoro per attivazione rete centri estivi per bambini (3)

- Oltre agli spazi, aggiunge l'assessore alla Scuola Giovanni Figà Talamanca, "servono le risorse, umane ed economiche: educatori qualificati in primo luogo per sostenere i bambini in questa fase delicata, soprattutto i piccoli con disabilità che hanno bisogno di una particolare assistenza e che più di tutti hanno sofferto il cambiamento repentino delle loro routine. E risorse economiche straordinarie, per sostenere i genitori: chiediamo di aumentare il bonus alle famiglie affinché chi ha più di un figlio possa riuscire a sostenere la spesa dei centri estivi per tutto il periodo necessario. Abbiamo inviato alle famiglie una lettera per capire quale risposta ci sarà, nell'eventualità che partano i centri estivi, una fase di pre-iscrizione con modalità on-line, aperta sino al 31 maggio. Ci teniamo a non farci trovare impreparati non appena ci saranno le condizioni. Vogliamo restituire ai bambini il diritto di far parte di una collettività di pari, di confrontarsi e di giocare in un mondo di ritrovate relazioni. Riattiviamo le comunità educative, con prudenza ma anche con una visione del prossimo futuro, che è la convivenza con il virus. Siamo comunità". (Com)