Regno Unito-Italia: colloquio tra ministri Esteri Raab e Di Maio su collaborazione contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha discusso al telefono con l'omologo italiano Luigi di Maio i diversi modi in cui il Regno Unito e l'Italia possono collaborare per guidare la lotta globale contro il coronavirus. E' quanto riferisce su Twitter lo stesso Raab, evidenziando le rispettive presidenze del G7 e G20 dell'anno prossimo e il partenariato per la Cop26 come possibili canali di collaborazione per guidare una ripresa economica globale sostenibile. (Rel)