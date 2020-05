Coronavirus: Iran, registrati altri 78 nuovi decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha registrato 78 nuovi morti per coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale delle vittime per la pandemia a 6.418. Lo ha annunciato il portavoce del ministero della Sanità iraniano Kianush Jahanpur, in una dichiarazione all’emittente di Stato. Il numero totale di casi diagnosticati di coronavirus è di 101.650, confermando l’Iran come il paese più colpito dalla pandemia nella regione del Medio Oriente. Dalla prima vittima registrata lo scorso 19 febbraio, l’Iran ha assistito ad una rapida diffusione del virus che ha mandato in crisi il sistema sanitario nazionale arretrato e fortemente colpito dalle sanzioni economiche di questi anni. I paesi vicini dell’Iran, in particolare quelli del Golfo, hanno espresso dubbi sulle cifre ufficiali comunicate da Teheran. L'Iran ha riaperto le moschee in alcune parti del paese ritenute a basso rischio dal virus dopo aver consentito una riapertura graduale delle imprese dall'11 aprile. L'Iran sta utilizzando un sistema di "bianco" con codice colore per le parti a basso rischio del paese, "giallo" per le zone a medio rischio e "rosso" per le aree ad alto rischio. Le province meridionali come Sistan e Baluchistan, Hormozgan, Fars e Bushehr sono considerate zone bianche, mentre Qom, epicentro del virus in Iran, è ancora una zona rossa. (Res)