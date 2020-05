Kenya: indice sugli acquisti in calo ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kenya l'indice Purchasing Managers Index (Pmi, che riflette la capacità di acquisizione di beni e servizi) è diminuito a 34,8 nel mese di aprile rispetto al 37,5 fatto registrare a marzo. È quanto riferisce in una nota l'istituto Stanbic Bank, secondo cui la domanda di beni e servizi è crollata in seguito alle misure restrittive adottate dalle autorità di Nairobi per frenare la diffusione del coronavirus. "Produzione, nuovi ordini, esportazioni e occupazione: tutti (gli indicatori) hanno registrato minimi record", si legge nella nota. Il paese ha finora confermato 535 casi di Covid-19 e 24 decessi. Il governo di Nairobi si aspetta che l'economia cresca di appena l'1 per cento quest'anno rispetto alla precedente previsione del 6 per cento elaborata prima della pandemia. (Res)