India: Jammu e Kashmir, prorogata ancora detenzione preventiva leader Pdp Mehbooba Mufti (2)

- La figlia Iltija Mufti ha presentato un ricorso alla Corte suprema a febbraio, contestando il dossier a sostegno della proroga, nel quale vengono citate come motivazioni che giustificano la detenzione l’opposizione della leader politica all’abrogazione dell’Articolo 370 sullo statuto speciale e alla legge che ha reso un reato penale il ripudio islamico istantaneo (triplo “talaq”). La Corte ha chiesto all’amministrazione del Jammu e Kashmir di rispondere alla petizione e ha fissato un’udienza per il 18 marzo. L’udienza, tuttavia, non si è tenuta a causa dell’emergenza coronavirus. “Le voci che soffocano la ragione sono diventate la norma nell’attuale deroga dalle regole successiva all’illecita abrogazione dell’Articolo 370. Perciò la proroga della detenzione di mia madre non mi sorprende. È una pia illusione presumere che soffocando qualsiasi dibattito sull’Articolo 370 la questione svanirà”, ha commentato Iltija Mufti, che gestisce il profilo Twitter della madre. (segue) (Inn)