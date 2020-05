India: Jammu e Kashmir, prorogata ancora detenzione preventiva leader Pdp Mehbooba Mufti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme a quello di Mehbooba Mufti sono stati prorogati anche gli arresti dello zio materno ed esponente del Pdp Sartaj Madani e di Ali Mohammad Sagar, segretario generale ed ex ministro della Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc). Omar Abdullah, vicepresidente della Conferenza nazionale ed ex capo del governo statale, anche lui detenuto a lungo, quasi otto mesi, e liberato il 24 marzo, via Twitter ha definito “incredibilmente crudele e retrograda la decisione di estendere la detenzione di Mehbooba Mufti”. “Non ha fatto o detto niente che giustifichi minimamente il modo in cui lo Stato indiano ha trattato lei e gli altri detenuti”, ha affermato. “Per un governo che avanza pretese sulla normalità nel Jammu e Kashmir, gli ultimi giorni con l’estensione della detenzione della signora Mufti sono una prova sufficiente di come Modi abbia spinto da solo il Jammu e Kashmir indietro di decenni”, ha aggiunto. Infine, riguardo alla proroga della detenzione di Sagar, Abdullah ha espresso costernazione: “Fatico a comprendere la decisione e la logica che c’è dietro, poiché sa di vendetta e nient’altro. Nuova Delhi aveva bisogno di farsi degli amici nel Jammu e Kashmir ma sta facendo il contrario”. (segue) (Inn)