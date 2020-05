Lombardia: ok a convenzione tra regione, provincia di Sondrio e Anas contro dissesto per frana del Ruinon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato dalla Giunta regionale lo schema di convenzione tra Regione Lombardia, Provincia di Sondrio e Anas, per la realizzazione dell'intervento di potenziamento del rilevato paramassi a difesa del tratto stradale della SP 29 in corrispondenza della frana del Ruinon, in Comune di Valfurva (So). "Si tratta di un passo avanti importante - commentano gli assessori regionali Massimo Sertori (Montagna e Piccoli Comuni) e Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) - per la realizzazione dei lavori di miglioramento della protezione sulla SP 29 del Gavia, nel tratto di strada interessato dai fenomeni di dissesto più frequenti come caduta massi e colate di detrito, in corrispondenza del Ruinon, una delle frane più imponenti e potenzialmente pericolose in Regione Lombardia". (segue) (com)