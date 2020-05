Lombardia: ok a convenzione tra regione, provincia di Sondrio e Anas contro dissesto per frana del Ruinon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a questa convenzione Questa estate potranno riprendere i lavori già cominciati ad inizio 2019 ma interrotti a seguito dei consistenti movimenti fatti registrare dall'intero ammasso franoso a fine maggio e dal persistere della frana durante tutta l'estate, con fenomeni che hanno causato la chiusura al traffico della strada provinciale. L'intervento di realizzazione della galleria, il cui costo ammonta a 1,4 milioni di euro, e' stato inserito nell'elenco di opere finanziate da Regione nell'ambito del 'Patto per la Lombardia', sottoscritto dal presidente del Consiglio dei Ministri e dal presidente di Regione Lombardia in data 25 novembre 2016. Terremo costantemente monitorata la situazione, comunque - concludono i due assessori - i tanti interventi messi a punto da Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio, fanno ben sperare per la stagione estiva che si sta affacciando e serviranno a creare un contesto molto più positivo rispetto a quello dello scorso anno che ha isolato la comunità di Santa Caterina Valfurva". (com)