Decreto Imprese: Siracusano (FI), 1.000 emendamenti da Pd-M5s-Iv-Leu, fanno opposizione a Conte?

- Per Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, "la maggioranza è in stato confusionale e divisa su tutto. I gruppi parlamentari che sostengono il governo Conte hanno presentato, alla Camera dei deputati, oltre 1.000 emendamenti al decreto Liquidità, su un totale di 2.837. Il Partito democratico 476, il Movimento cinque stelle 304, Italia viva 154, Liberi e uguali 91". In una nota, la parlamentare aggiunge che "Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia fanno legittimamente il loro lavoro di pungono nei confronti dell'esecutivo, in questo caso anche i partiti di maggioranza fanno in Parlamento il mestiere dell'opposizione. Il premier a palazzo Chigi è sempre più isolato, e a governare e guidare il Paese non ci pensa nessuno".(Com)