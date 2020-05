Fase 2: Iezzi (Lega), multe a Milano prove tecniche di regime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Milano prove tecniche di regime. Multare i ristoratori e i gestori di bar per aver manifestato pacificamente e nel rispetto di tutte le regole sanitarie imposte dall'emergenza Covid significa infliggere una lesione gravissima ai diritti e alle libertà costituzionali. Una decisione di inaudita prepotenza che sottoporremo urgentemente al ministro Lamorgese con un'interrogazione. Totale solidarietà a loro e agli agenti della Polizia di Stato obbligati dal governo a dover procedere con queste assurde sanzioni nei confronti di onesti cittadini e lavoratori in piena crisi economica". Lo annuncia il deputato Igor Iezzi, capogruppo Lega in commissione Affari costituzionali della Camera. (com)