- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, afferma su Twitter: "Continuano gli incontri con le parti sociali. Oggi videoconferenza con Confindustria, Ance, Confapi e Confprofessioni sul prossimo decreto. In modo costruttivo e collaborativo, nel rispetto dei ruoli", continua l'esponente dell'esecutivo, "lavoriamo tutti insieme per far ripartire il prima possibile l'Italia". (Rin)