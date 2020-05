Speciale difesa: Iraq, lanciata nuova operazione contro lo Stato islamico nella provincia di Salah Ad Din

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito iracheno e le Forze della mobilitazione popolare (Pmu) hanno lanciato una nuova operazione contro cellule dello Stato islamico (Is) nel governatorato di Salah Ad Din. Lo ha annunciato su Twitter il portavoce del ministero della Difesa, Yehia Rasool. "Il comando operativo di Salah Ad Din e le Forze della mobilitazione popolare hanno lanciato un'operazione militare su quattro fronti differenti nel distretto di Mukashafa e in aree localizzate a ovest del fiume Tigri alla ricerca di unità residue dello Stato islamico", si legge nel tweet. Secondo l'ufficio stampa dell'esercito iracheno, sarebbero quattro le brigate delle Pmu che prendono parte all'operazione. Negli ultimi tempi, lo Stato islamico ha approfittato dell'instabilità politica irachena - dovuta all'attesa di un nuovo esecutivo e alle proteste antigovernative - e all'emergenza sanitaria per condurre numerosi attacchi. Tra i più recenti, un'azione kamikaze contro una sede dei servizi segreti a Kirkuk e attacchi multipli nel governatorato di Salah al Din in cui sono morti almeno dieci soldati delle Pmu. (Res)