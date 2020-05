Speciale difesa: Sudan-Etiopia, premier Burhan e Ahmed concordano creazione organismo per risolvere tensioni al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Etiopia e Sudan creeranno un organismo tecnico incaricato di definire la delimitazione dei confini tra i due paesi. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudanese "Suna", precisando che la misura è stata concordata dal primo ministro sudanese Abdalla Hamdok e dal suo omologo etiope Abiy Ahmed nel corso del colloquio telefonico tenuto ieri sulle tensioni scoppiate al confine dopo un attacco di uomini armati etiopi. Il mese scorso è arrivata a Khartum una delegazione militare etiope per tenere dei colloqui con la controparte sudanese su come coordinare gli sforzi per contenere le controversie lungo l'area di confine di Doka tra la popolazione amhara e gli agricoltori sudanesi che avevano accusato l'esercito etiope di essere penetrato in territorio sudanese per difendere le proprietà terriere dei contadini amhara. In precedenza Burhan si era recato in visita sul posto ribadendo che le forze armate sudanesi continueranno a difendere “vigorosamente” i confini del paese. “Le forze armate sono pronte a proteggere il paese e i suoi confini. Questo è un sacro dovere che non verrà mai trascurato. Non esiteremo a proteggere i confini del Sudan e non permetteremo intrusioni sul nostro territorio”, aveva avvertito Burhan. Lo scorso 30 marzo l'esercito sudanese ha schierato le sue truppe per la prima volta da quasi 25 anni nell'area contesa di Little Fashqa, al confine con l'Etiopia, teatro di frequenti tensioni dovute all'attività delle bande nella regione. Secondo quanto dichiarato dal portavoce dell'esercito sudanese, Amer al Hassan, il dispiegamento risponde alla necessità di mantenere la sicurezza nell’area, ma anche alle misure precauzionali adottate dal governo del Sudan per combattere la diffusione della pandemia di coronavirus. (Res)