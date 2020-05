Coronavirus: Di Maio, con taglio stipendi potremmo finanziare progetti sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il taglio degli stipendi dei parlamentari sarà possibile finanziarie progetti sanitari. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una nota sul suo profilo Facebook. “Ieri sera a Le Iene ho visto che diverse forze politiche, anche di opposizione, hanno aperto al taglio dello stipendio dei parlamentari. Questo è un bene, un buon punto di inizio. Ora però passiamo ai fatti. Anche perché già in molti Paesi del mondo i politici hanno deciso, vista l’emergenza in corso, di tagliarsi gli stipendi e dare un proprio contributo al paese”, ha dichiarato il ministro. “Si tratterebbe di un gesto concreto che sicuramente aiuterebbe ad abbattere le barriere tra politica e cittadini. Ma cosa più importante: potremmo finanziare progetti sanitari e aiutare gli italiani che stanno affrontando questa crisi”, ha aggiunto. “Che sia chiaro: non sarebbe la soluzione a tutti i problemi, ma sicuramente sarebbe un sostegno al paese. Il MoVimento già lo fa, adesso tocca agli altri. Dimostriamoci tutti all’altezza del ruolo che ricopriamo, dimostriamolo in un momento di grande emergenza. Forza”, ha concluso Di Maio.(Res)