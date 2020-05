Clima: Ingv partecipa a studio internazionale sull’atmosfera terrestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studio condotto da un team internazionale di ricercatori anche dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), recentemente pubblicato sulla rivista Nature, ha dimostrato che l’azoto del mantello terrestre non ha la stessa composizione di quello atmosferico: il che implica che quest’ultimo non proviene dal degassamento del mantello. Lo si apprende da una nota dell’Ingv. “È stato scoperto che la contaminazione dell’aria stava mascherando la firma originale di molti campioni di gas vulcanici”, ha detto Antonio Caracausi, ricercatore dell’Ingv e coautore della ricerca. Lo studio ha rivelato che l’azoto del mantello terrestre è molto probabilmente presente da quando il nostro pianeta si è inizialmente formato, fornendo “nuove e preziose informazioni sull’origine dell’azoto e sull’evoluzione del nostro pianeta”. (Com)