Coronavirus: Salvini, economia cinese l'unica che crescerà nel mondo

- L'unica economia che crescerà nel mondo "sarà quella cinese". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, dal suo profilo Twitter. "L'unica economia che crescerà nel mondo sarà quella cinese. Il rischio è che il Paese da cui è partita questa pandemia possa usare i soldi del proprio governo dittatoriale per venire in Italia a comprarsi aziende, banche, negozi, supermercati", scrive Salvini. "Anche a livello di governo - prosegue il leader leghista - c'è qualcuno che nei confronti della dittatura cinese usa i guanti di velluto. Avere concorrenza sleale di aziende di Stato cinesi che non rispettano norme ambientali, di sicurezza, diritti sindacali. Controlli Ue su merci? Il minimo", conclude. (Rin)