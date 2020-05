Germania: ordini industria in calo del 15,6 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi innescata dalla pandemia di coronavirus, a marzo scorso, l'industri tedesca ha subito un crollo degli ordini del 15,6 percento su base mensile. Come reso noto oggi dal ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco, si tratta della contrazione più marcata da quando è iniziata la raccolta di tale dato, nel 1991. Gli analisti si aspettavano una riduzione media del 10 per cento. Rispetto a marzo 2019, il declino è stato del 16 per cento. “A seguito dello shock economico globale causato dalla pandemia di coronavirus e dalle misure per frenarla, i nuovi ordini industriali sono crollati drasticamente a marzo”, ha dichiarato il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per il dicastero “ci si può aspettare che da marzo, a causa del coronavirus, la produzione diminuirà drasticamente”. In particolare, nello scorso mese, gli ordini interni sono diminuiti del 14,8 per cento rispetto a febbraio. Gli ordini dall'estero hanno ceduto il 16,1 per cento, con quelli dall'Eurozona in calo del 17,9 per cento e dal resto del mondo in caduta del 15 per cento. (Geb)