I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Costa d'Avorio: caso Soro, arrestate 19 persone per "tentata insurrezione" - La polizia della Costa d'Avorio ha arrestato 19 persone, di cui 14 militari e cinque civili, nel quadro delle indagini effettuate sulle responsabilità dell'ex presidente del parlamento Guillaume Soro, condannato di recente a 20 anni di carcere per "occultamento di appropriazione indebita di fondi pubblici" e "riciclaggio di denaro". Le 19 persone, ha riferito in conferenza stampa ad Abidjan il procuratore Richard Adou, sono state arrestate per "tentata insurrezione". Adou ha specificato il grado dei militari coinvolti (2 ufficiali e 12 sotto ufficiali) e precisato che degli arrestati quindici sono stati accusati di "cospirazione", o "violazione della sicurezza dello stato", o "complicità", ed in particolare per "tentativo di nascondere le armi". Secondo il procuratore, il quartier generale ad Abidjan del partito di Soro, "è stato utilizzato per lo stoccaggio di armi", nonché "apparecchiature di comunicazione militari" per la presunta insurrezione. Le prime ricerche hanno consentito il sequestro di 50 fucili Kalashnikov AK-47, 12 lanciarazzi e 4 mitragliatrici", ha affermato Adou. In esilio in Francia, Soro ha negato ancora una volta le accuse che gli sono rivolte. (segue) (Res)