I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Zambia: coronavirus, Amref avvia campagna di sensibilizzazione per non vedenti - L'organizzazione non governativa Amref Health Africa ha collaborato con il ministero della Salute dello Zambia per la realizzazione e la stampa di 3 mila materiali Iec (Informazione, Educazione e Comunicazione) riguardanti il Covid-19 per le persone con disabilità visive. Secondo la Banca mondiale, un miliardo di persone - o il 15 per cento della popolazione mondiale - convive con una o più forme di disabilità e la prevalenza della disabilità è più alta nei paesi in via di sviluppo. Inoltre, lo Zambian National Disability Survey del 2015, ovvero un sondaggio nazionale sulla diffusione delle disabilità nel paese, ha indicato che il 4,4 per cento della popolazione convive con qualche forma di disabilità. Il materiale Iec è stato stampato in braille, con lo scopo di educare e diffondere informazioni su Covid-19 ai non vedenti. Ciò darà la possibilità alle persone interessate di avere accesso e comprendere le misure di sicurezza da implementare e le informazioni necessarie riguardanti la diffusione del coronavirus. Questo perché la mancanza di informazioni espone a un rischio maggiore di infezione. “Il materiale braille garantirà a chi ha problemi alla vista l’accesso alle informazioni necessarie riguardanti la diffusione del virus e le norme di prevenzione. Questa è la nostra dimostrazione del supporto che garantiamo non solo al pubblico generale, ma anche ai gruppi più vulnerabili. Ci assicuriamo che nessuno venga lasciato indietro”, ha affermato Viviane Sakanga, responsabile dei progetti in Zambia di Amref Health Africa. (Res)