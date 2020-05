I fatti del giorno – Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: riserve idriche stimate in 4,2 miliardi di metri cubi - L'Algeria vanta riserve idriche di circa 4,2 miliardi di metri cubi, dopo le ultime piogge registrate in diverse province del paese. Lo ha detto il ministro delle Risorse idriche, Arezki Berraki. Nonostante le piogge tardive di quest'anno e l'aumento dei livelli di consumo di acqua a causa della lotta contro la diffusione della pandemia di Covid-19, i tassi di riempimento delle dighe sono attualmente intorno al 62 per cento, ha dichiarato il ministro parlando all’agenzia di stampa “Aps”, qualificando questo tasso come "buono". Sottolineando le riserve nazionali e le riserve idriche sotterranee, Berraki ha stimato che questo volume dovrebbe coprire le esigenze dei cittadini durante la prossima estate. (segue) (Res)