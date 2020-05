I fatti del giorno – Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: deputati di Tripoli cercano un accordo tra Sarraj e Al Kabir - I membri del parlamento libico che si riuniscono a Tripoli stanno cercando di ricucire lo strappo tra il governatore della Banca Centrale della Libia, Al Siddiq al Kabir, e il presidente del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj. In particolare, secondo quanto riferisce l’emittente “218 Tv”, un incontro “ad hoc” si è tenuto nelle scorse ore tra i membri della commissione per il Bilancio, guidata dal deputato Abdel Moneim Balkour, la commissione Economia, commercio e investimenti che fa capo a Mohamed al Raeedh e i rappresentanti del comitato economico dell’Alto Consiglio di stato, l’organo che svolge le funzioni di “Senato” della Libia. Al termine della riunione si è giunti alla conclusione di raggiungere un accordo per migliorare il livello del valore del dinaro, dato che ormai il tasso sul mercato nero ha raggiunto livelli preoccupanti. Il valore della valuta locale nei confronti del dollaro è sceso all'inizio di maggio di del 100 per cento, secondo le stime dell'Ufficio audit di Tripoli. Lo stesso Al Kabir ha reso noto nei giorni scorsi che l’istituto centrale non è in grado di coprire le domanda individuale di dollari. La dichiarazione di Al Kabir giunge pochi giorni dopo che il premier libico Sarraj gli ha chiesto di riattivare urgentemente il sistema di cambio individuali. La risposta della Banca centrale è arrivata in una lettera indirizzata al premier, spiegando le ragioni per l'interruzione del servizio iniziato dal settembre 2018. La Banca ha sottolineato la sua incapacità di coprire la domanda di 38 miliardi di dollari, in concomitanza con la chiusura delle esportazioni di petrolio e il crollo dei suoi prezzi a livello globale, accusando il premier di contribuire - con la sua richiesta - all'esaurimento delle risorse, all'impoverimento dello Stato e all'indebitamento estero. Lo scontro tra Sarraj e Kabir dura già da diverse settimane. I due si sono scambiati accuse dopo che la Banca centrale ha avocato a se il controllo del campo finanziario, incluso l'apertura di crediti per l'importazione di beni, in particolare derrate alimentari e stipendi, il supporto municipale e altre questioni. (segue) (Res)