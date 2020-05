I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Ennahda chiede al premier Fakhfakh di cambiare il programma del governo - Il partito islamico tunisino di Ennahda ha chiesto al premier, Elyes al Fakhfakh, di cambiare il programma del governo. L'appello è arrivato durante la 39esima sessione del Consiglio della Shura del Movimento. Nel corso della riunione è stato deciso di chiedere di rivedere il bilancio e cambiare il programma del governo a causa delle implicazioni della crisi da coronavirus e trovare risorse finanziarie alternative, senza però esercitare ulteriore pressione su dipendenti e lavoratori. Il prodotto interno lordo della Tunisia subirà una contrazione pari al -4,3 per cento nel 2020, portando ufficialmente il paese nordafricano in recessione. Lo riferisce il World economic outlook del Fondo monetario internazionale (Fmi). Secondo le previsioni dell’istituto finanziario con sede a Washington Dc, l’economia tunisina è cresciuta dell’1,0 per cento lo scorso anno e vedrà un aumento del 4,1 a partire dal 2021. L’Fmi prevede inoltre che nel 2020 il Conto delle partite correnti salirà al -7,5 per cento dal -8,8 per cento del pil registrato lo scorso anno. Non sono invece disponibili previsioni sulla disoccupazione, stimata al 14,9 per cento nel 2019: uno dei tassi più alti della regione nordafricana. (Res)