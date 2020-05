I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Coronavirus: Pregliasco, su situazione Pat indagine penale è doverosa"È in corso, così come in altre strutture per anziani, una doverosa azione giudiziaria di cui si deve aspettare l'esito così come le inchieste a livello regionale e dell'Ats della città metropolitana di Milano" che forniranno "elementi che permetteranno di avere un chiarimento anche in termini giudiziari" su quanto accaduto. Lo ha sostenuto il virologo Fabrizio Pregliasco, supervisore scientifico della 'Baggina', nel corso di una videoconferenza stampa. "Ho evidenziato - ha aggiunto Pregliasco - di avere trovato una struttura competente con personale che aveva ben chiaro cosa si doveva fare e quello che si sta facendo ad oggi in termini di una sistemazione e di un aggiornamento di tutta una serie di indicazioni che sono state date sin dall'inizio dalla pandemia". (segue) (Rem)