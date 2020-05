I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Coronavirus: Pregliasco, al Pat positivo il 34 per cento degli ospiti, molti di questi in ottime condizioniAl Pio Albergo Trivulzio a marzo e aprile è stato registrato rispettivamente un aumento del 29 e del 62 per cento dei decessi rispetto alla media. Il dato lo ha fornito il virologo Fabrizio Pregliasco, supervisore scientifico della 'Baggina', nel corso di una videoconferenza stampa. "Ad oggi i pazienti/ospiti positivi" al coronavirus "sono pari al 34 per cento dei circa 900 ospiti ma per molti di questi - ha chiarito Pregliasco - le condizioni sono ottime". (segue) (Rem)