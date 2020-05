© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Incidenti stradali: scontro mezzo pesante e pedone, 52enne con trauma cranico al PoliclinicoIncidente questa mattina, poco prima delle dieci, in via Bassano Porrone, a Milano. Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e un pedone. L'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) segnala che un uomo di 52 anni ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Policlinico. (segue) (Rem)