I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Gentiloni, schock economico senza precedenti dalla grande depressione - L'Europa sta vivendo uno shock economico senza precedenti dalla grande depressione. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, commentando le previsioni economiche di primavera della Commissione europea. "L'Europa sta vivendo uno shock economico senza precedenti dalla Grande Depressione. Sia la profondità della recessione che la forza della ripresa saranno disomogenee, condizionate dalla velocità con cui i blocchi possono essere rimossi, dall'importanza di servizi come il turismo in ciascuna economia e dalle risorse finanziarie di ciascun paese. Tale divergenza costituisce una minaccia per il mercato unico e l'area dell'euro, ma può essere mitigata attraverso un'azione europea decisa e congiunta. Dobbiamo affrontare questa sfida", ha dichiarato. (segue) (Rin)