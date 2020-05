I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Anac, aiutare le imprese pagando Stato avanzamento lavori fino a stop dei cantieri - L'Autorità nazionale anti corruzione (Anac) ha fatto una segnalazione a governo e Parlamento per attenuare la carenza di liquidità delle aziende. Propone di prevedere il pagamento dei Sal (Stato di avanzamento lavori) anche per i cantieri sospesi a causa dell’emergenza coronavirus, in modo da alleviare la carenza di liquidità delle imprese. La proposta avanzata dall'Autorità nazionale anticorruzione inviata a governo e Parlamento ha l’obiettivo - si precisa nella nota che divulga l'intervento Anac - di aiutare la ripresa economica e sostenere il comparto degli appalti pubblici. Secondo la normativa vigente - si spiega - quando un cantiere viene sospeso non è previsto il pagamento degli importi maturati fino a quella data, che avviene invece a cadenza fissa, in base a quanto previsto nel contratto. Consentire il pagamento dei lavori eseguiti fino all’interruzione, come suggerito dall’Autorità, potrebbe dunque rappresentare per le aziende un aiuto concreto per affrontare la difficile situazione connessa al blocco delle attività. (segue) (Rin)